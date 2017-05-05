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Akçakale’de tankların namluları Suriye’ye çevrildi

5 Mayıs 2017 DÜNYA Yorum Yap

ŞANLIURFA(RUHA AJANS) – Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesindeki Türk Silahlı Kuvvetlerine ait askeri araçlar, sınır hattında konuşlanmış durumda bulunuyor.

Sınır hattında hareketli saatler yaşanmaya devam ediyor. Akçakale ilçesinin hemen karşısında bulunan Telabyad bölgesinde bulunan PYD – YPG’liler karşı silahlı kuvvetler, önlemlerini almayı sürdürüyor. Sınır hattındaki mahallelerde belediye ve askeri güçler, mevziler oluşturdu. Tankların namluları, Suriye’ye çevrilmiş durumda. Yetkililer, sınır hattından vatandaşların uzak durması noktasında uyarılarda bulundu.

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