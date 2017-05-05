Akabe TOKİ Anadolu Lisesi’nde ses yarışması yapıldı

ŞANLIURFA(RUHA AJANS)- Şanlıurfa’da Akabe TOKİ Anadolu Lisesi’nde ses yarışmasının yarı finali düzenlendi.Yarışmada öğrenciler,türküler söyleyerek hünerlerini sergilerdi.

Müzik öğretmeni Ahmet Akçinin öncülüğünde,elemeleri daha önce yapılmış olan ses yarışmasının yarı finali bugün lisenin konferans salonunda gerçekleştirildi.11 öğrencinin yarıştığı yarı finalde,beş öğrenci finale çıkmayı başardı. Ses yarışmasının finali ise, 23 Mayıs’ta Büyükşehir Belediyesi TOKİ Çok Amaçlı salonunda yapılacak.

Tatlıses’i olmadı,Kuzeni geldi

Ruha Ajans’a yarışmayla ilgili açıklamalarda bulunan Akabe TOKİ Anadolu Lisesi okul Müdürü Sadık Kurt ise şunları söyledi: “Daha önce müzik öğretmenimiz Ahmet Akçinin öncülüğünde,elemeleri yapılmış olan ses yarışmasının yarı finalini;bugün okulumuzun konferans salonunda gerçekleştirdik.Emeği geçen başta müzik öğretmenimiz Ahmet Akçine ve diğer tüm öğretmen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.Yarışmaya katılan tüm öğrencilerimizi tebrik eder,başarılarının devamını diliyorum.Cem Yılmaz ve İbrahim Tatlıses’ programa getiremedik ama;İbrahim Tatlısesin kuzeni,mahalli sanatçımız Aziz Yıldızı getirebildik.Aziz Yıldız bey,programa farklı bir hava ve renk kattı.Bu vesileyle mahalli sanatçımız Aziz Yıldız beye,okulum adına teşekkür ediyorum.Hayırlı olsun inşallah…”