200 Urfalı bayan rekorlar kitabına girmeye çalışacak

ŞANLIURFA(RUHA AJANS)- Şanlıurfalı 200 bayan, Guinness Rekorlar Kitabına girmek için Şanlıurfa Müzesi bahçesinde çiğ köfte yoğuracak. ‘Leğeni Al Gel’ sloganı ile yapılacak çalışmada, kentin önemli değerleri tüm dünyaya tanıtılması hedefleniyor.

Şanlıurfa Turizm Geliştirme Derneği öncülüğünde, ‘Leğeni Al Gel’ sloganı ile 12 Mayıs’ta Haleplibahçe Mozaik Müzesi’nde bir program düzenleyecek. 200 kadının katılacağı çalışmada, 200 bayan Guinness Rekorlar Kitabına girmek için ter dökecek. Rekor girişimi etkinliğine katılacak bayanların, leğenlerini beraberinde getirmesi istendi.

TANITIMA KATKI SAĞLAYACAK

Çiğ köfte malzemeleri, ilgililer tarafından karşılanacak. Şanlıurfa Turizmi Geliştirme Derneği Başkan Yardımcısı Rahime Yaşar, kentin orijinal hali ile tescillenmiş ve vazgeçilmez damak tadı olan çiğ köftenin kentin tanıtımında ayrı bir yer bulunduğunun altını çizdi. Yaşar, çiğ köfte denince ilk akla gelecek olan ismin Şanlıurfa olduğunu vurguladı.

PROJE İLE 3 HEDEFE ULAŞMA AMACINDAYIZ

“Çiğ köfte denince akla ilk gelen isim olan Şanlıurfa yapacağımız bu etkinlik ile akıllarda daha kalıcı olacaktır.” diyen Yaşar, şunları kaydetti:”Projemizin ismi ‘Leğeni Al Gel’ 12 Mayıs 2017 Saat 17.00 ‘da Şanlıurfa müzesi bahçesinde en güzel Urfa müzikleri eşliğinde 200 kadınımızla birlikte Dünya Kadınları Rekorunu kıracağız. Bu proje ile 3 hedefe ulaşma amacındayız. Orijinal Çiğ köfteye dikkat çekmek. Geleneksel mutfağımızı ön plana çıkarmak ve hareketli geçen turizm sezonumuzun süresini daha da uzatmak. İlk defa deneyeceğimiz bu etkinlik önümüzdeki süreçte daha farklı boyutlara kaydırarak uluslararası şekle sokmak hedeflerimiz arasındadır.” Öte yandan Siverek ilçesinde 30 bin vatandaş aynı anda 5 dakika şiir okuyarak Guines Rekorlar Kitabı’na girmişti.