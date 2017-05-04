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Urfaspor, Ogün Temizkanoğlu ile yollarını ayırdı

4 Mayıs 2017 SPOR Yorum Yap

(ŞANLIURFA – RUHAAJANS) Ligin bitimine 3 hafta kala Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Ogün Temizkanoğlu, Balıkesir yenilgisinin ardından istifa etti.

TFF 1. Lig’de 31. hafta mücadelesinde evinde Balıkesirspor’a yenilen Şanlıurfaspor, düşme potasına girdi.  Oluşan bu durumun ardından Ogün Temizkanoğlu, takımdan istifa etti.

KARŞILIKLI ANLAŞILARAK ANLAŞMA FESH EDİLDİ

Basın Sözcüsü Mehmet Büyükfırat, yaptığı yazılı açıklamada,”Kulübümüz Teknik Direktörü Ogün Temizkanoğlu ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Bugüne kadar kulübümüze yapmış olduğu katkılardan dolayı kendisine teşekkür eder önümüzdeki yaşantısında başarılar dileriz.” ifadelerine yer verdi.

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