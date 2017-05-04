Urfaspor mağlubiyeti sonrası olaylar çıktı (VİDEO)

ŞANLIURFA(RUHA AJANS)- ŞANLIURFA(RUHAAJANS)- Şanlıurfaspor’un Balıkesirspor’a 3-2 mağlup olduğu maçın ardından olaylar çıktı. Ortalık savaş alanına döndü stat önünde çok sayıda taraftarın gözaltına alındı.

Temsilcimiz Şanlıurfaspor, ligde kalma yolunda büyük önem taşıyan maçta Balıkesirspor’a 3-2 mağlup oldu.Maçın ardından ise stat önünde olaylar çıktı. Maç sonrası stadın dışına çıkan bazı taraftarlar, yönetimi istifaya çağıran sloganlar atarak taşkınlık çıkardı. Polisin biber gazıyla müdahale ettiği olaylarda polis ile taraftarlar arasında kovalamaca yaşandı. Taraftarların da polislere taş attığı olaylarda çok sayıda taraftarın gözaltına alındı. Olayların arasında kalan bazı taraftarlar biber gazından etkilenerek fenalık geçirdi. Polisin taraftarları dağıtmasının ardından her iki takımın oyuncularını taşıyan otobüsler stattan ayrıldı.