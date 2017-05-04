TOKİ Maşuk kuraları çekildi

ŞANLIURFA(RUHA AJANS)- Maşuk’ta TOKİ tarafından inşaa edilen 699 konutun hak sahipleri, gerçekleştirilen kura ile belirlendi.

KURA Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü GAP Arena Kapalı Spor Salonu’nda noter huzurunda gerçekleştirildi.Heyecanlı anlara sahne olan kura çekiminde, isimleri okunan hak sahipleri büyük mutluluk yaşadı. Şanlıurfa Maşuk Toki Evleri kapsamında toplam 699 adet 3+1 daire yer alıyor. 3+1 daireler için toplam bin 643 adet başvuru yapıldı. Ayrıca 3+1 konutlar için 200 adet yedek alıca belirlendi.Kura sonucunda hak sahibi olamayan vatandaşlar başvuru bedellerini 08 Mayıs 2017 tarihinden itibaren Ziraat Bankası A.Ş. yetkili şubelerinden geri alabilecek.Öte yandan Şanlıurfa Maşuk Toki Evleri projesinde 3+1 daireler 169 bin 937 TL ile 221 bin 991 TL arasında değişen fiyatlarla satışa sunuluyor. Yüzde 10,15 ve 25 peşinatla konut sahibi olunabilen projede 120 aya kadar ayda bin 62 TL taksitle konut sahibi olunabiliyor.