Suruç katliamı davası başladı

ŞANLIURFA(RUHAAJANS)- Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde 33 kişinin öldüğü canlı bomba saldırısı davasının ilk duruşması başladı.

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde 20 Temmuz 2015’te DEAŞ terör örgütü tarafından gerçekleştirilen ve 33 kişinin hayatını kaybettiği canlı bombalı saldırısıyla ilgili açılan davanın ilk duruşması Şanlıurfa 5’inci Ağır Ceza Mahkemesinde başladı.Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Ankara’daki saldırıdan dolayı Ankara’da tutuklu olan sanık Yakup Şahin ve Suriye’de oldukları iddia edilen İlhami Ballı ile Deniz Büyükçelebi için ayrı ayrı 104’er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Sabah başlaması beklenen duruşma, önceki gün görülen başka bir duruşmanın uzaması nedeniyle öğleden sonraya alındı. Hilvan yolu üzerinde bulunan Şanlıurfa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsünün yanındaki salonda gerçekleştirilen duruşma öncesi saldırıda yaralananlar ve müşteki yakınları yoğun güvenlik önlemlerinden geçirildikten sonra içeri alındı.Duruşmayı aralarında milletvekilleri Dilek Öcalan ve İbrahim Ayhan’ın da bulunduğu HDP’li bir heyet de takip etti. Daha önceden duruşmayı takip etmesi beklenen CHP’li milletvekillerinden oluşan heyet ise sabah saatlerinde duruşmanın görüleceği noktaya gelip buradaki vatandaşlarla görüştükten sonra bölgeden ayrıldı.