Şanlıurfa’da trafik kazası (VİDEO)

ŞANLIURFA(RUHA AJANS)- Şanlıurfa’da ters yöne giren araç, karşı yönden gelen motosiklet ile çarpıştı.Kazada Suriyeli olan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Ruha Ajans’ın aldığı bilgiye göre, kaza Atatürk Bulvarında Köprübaşı caddesinde meydana geldi.İddiaya göre, ters yöne giren ve plakası öğrenilemeyen araç karşı yönden gelen motosiklet çarptı. Kazada Suriyeli motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırılan motosiklet Sürücüsü’nün durumunun iyi olduğu belirtildi. . Olay yerine gelen polis ise kazayla inceleme başlattı.