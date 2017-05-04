Kocaeli harekete geçti, Urfa TOKİ yerinde sayıyor

ŞANLIURFA(RUHA AJANS)- Şanlıurfa’nın en önemli yerleşim merkezlerinden olan TOKİ Maşuk’ta geçiğimiz günlerde ev sakinleri, FG isimli apartman bloklarının değiştirilmesini istedi. Bir türlü sonuç alamayan TOKİ sakinleri, yetkilileri göreve davet etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi hizmet aracı alımı için ihale açtı. Bir araç kiralama firması ihaleyi kazanırken, otomobillerin plakası dikkat çekti. FG plakalı araçların FETÖ/PDY elebaşının adı ve soyadını çağrıştırması sorun yarattı. Belediye, araç plakalarının değiştirilmesini istedi. Araç, özel bir parka çekilirken, Şanlıurfa’da da Maşuk bölgesinde yaptırılan 2+1 konutların, FG isimli olmasına rağmen herhangi bir değişiklik olmaması tepkiye neden olmaya devam ediyor. Yetkililere çağrıda bulunan vatandaşlar, isim değişikliğinin bir an önce yapılmasını istedi.