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İŞKUR, kura çekiminde gerginlik

4 Mayıs 2017 EKONOMİ Yorum Yap

ŞANLIURFA (RUHA AJANS)  – Şanlıurfa İŞKUR İl Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi için alınacak kişiler için kura programı düzenledi. Kura sırasında bazı vatandaşlar, yapılan işlemlere tepki gösterdi, itiraz etti. Polisler, olası durumlara karşı güvenlik önlemlerini artırdı.

Uzun bir süredir Şanlıurfalı vatandaşların beklediği kura çekimi bugün MOZAİK AVM’deki Konferans Salonu’nda gerçekleşti. Büyükşehir Belediyesine 690 kişi alınacak. Birtakım usulsüzler olduğunu iddia eden katılımcılar, salonda bulunan yetkililere tepki gösterdi. Araya güvenlik güçleri ve yetkililerinin araya girmesiyle ortam sakinleşti. Kura, kaldığı yerden yapılmaya devam ediyor.

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