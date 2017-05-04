CHP heyeti Suruç davası için Urfa’ya geldi

ŞANLIURFA (RUHA AJANS) – 16 Nisan’da yapılan referandumun ardından Cumhuriyet Halk Partisi heyeti, Şanlıurfa’da bir dizi temas ve ziyaretlerde bulundu.

CHP İl Başkanlığında düzenlenen basın toplantısına, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, CHP İstanbul Milletvekilleri Mahmut Tanal, Ali Şeker ve CHP Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan, İl Başkanı Aziz Aydınlık ve çok sayıda partili katıldı. 2015 yılında meydana gelen Suruç patlamasına ilişkin görülecek davaya katılmak üzere Şanlıurfa’ya gelen heyet, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

REFERANDUM SONUCUNU TANIMIYORUZ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, AK Parti döneminde Türkiye’nin Ortadoğu ülkeleri gibi katliamlar ülkesine dönüştüğünü iddia etti. Referandum sonuçlarını da değerlendiren Ağbaba, ortaya çıkan sonucu tanımadıklarını dile getirdi. Ağbaba,”Halk seçimde ‘hayır’ verdi, bunu herkes biliyor.”ifadelerine yer verdi.

AZİZ ÇİFTÇİ