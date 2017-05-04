Barut:Sorunların takipçisi olacağız

ŞANLIURFA(RUHA AJANS)- MÜSİAD Şanlıurfa Şube Başkanı Mahmut Barut, turizm, uçak seferleri konusundaki sorunların takipçisi olacaklarını söyledi

MÜSİAD Şanlıurfa Şubesi’nin “Sektör Buluşmaları” projesi kapsamında 4.etap olarak belirlediği “Turizm Sektörü”nün sorunlarının ve çözüm önerilerinin tartışılıp masaya yatırıldığı toplantıya Şanlıurfa Kültür ve Turizm İl Müdür Yardımcısı Hakan Kutluhan,THY Şanlıurfa Sorumlusu Hasan Malik Aydıner,ŞURO Dernek Başkanı M.Kamil Türkmen,KADEM Şanlıurfa İl Temsilcisi Vildan Polat,GAP İdaresi Proje Asistanı İ.Halil Kılıç, UYGAD İl Temsilcisi M.Sıtkı Aloğlu,Otel-Konukevi yönetici ve temsilcileri İlhan Bilici,Seda Rastgeldi,Zeki Kılınç, Mehmet Aktaş,Abdulkadir Beyazkuş,Seyahat-Acente yönetici ve temsilcileri Hacı Birsen,Yunus Emre Ataberk ve Bekir Yavuz’dan oluşurken,Sektör Kurullarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Mahmut Çiçek,5.Dönem MÜSİAD Şanlıurfa Başkanı Abdurrahman Yetkin,Gençlik Kurulu Başkanı Osman Yetkin ve MÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Faruk Bayuk, MÜSİAD Üyesi E.Sedat Yahlizade hazır bulundu.

Sorunlar ve çözüm önerilerinin tartışıldığı turizm sektör toplantısında öne çıkan başlıkların ilk ayağı uçak seferleri,saatleri ve ücret tarifeleri oldu.Konuyla ilgili görüşlerin alındığı toplantıda turizmin gelişmesi ve kentte gelecek olan gerek yerli,gerekse yabancı turistlerin öncelikli ilk sorununun hava trafiğindeki temel üç sorun olduğu görüşü ortak görüş olarak belirlendi.

Rapor bakanlıklara gönderilecek

MÜSİAD Şanlıurfa Şube Başkanı Mahmut Barut ise toplantı sonrası yaptığı değerlendirmede turizm sektörü ile ilgili sorunları yetkili ağızlardan dinlediklerini,alınan bilgilerin birleştirilerek rapor haline getireceklerini söyledi. Barut, “İlk olarak uçak seferleri,saatleri ve ücret tarifeleri ile ilgili olarak ivedilikle hazırlanan raporu Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanımız Faruk Çelik’e,Ulaştırma Bakanımız Ahmet Arslan’a ve Milletvekillerimize aynı zamanda THY Genel Müdürlüğü’ne ileteceğiz” dedi.Başkan Barut,hafta sonu itibariyle raporların takipçisi olarak,alınan randevular ışığında birebir ziyaret edip,uçak seferleri,saatleri ve ücretleri ile ilgili sonuç almaya çalışacaklarını belirtti.Kültür ve sanayi şehri olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Şanlıurfamız’ın, ulaşım alanında ki sıkıntılarını çözmek için sivil toplum kuruluşları ve hemşerilerimizle el birliğiyle gayret edip aşacaklarını kaydeden Başkan Barut,kapsamlı turizm raporunun da yakın zamanda hazırlayıp ilgili mercilere sunacaklarını ve alınan sonuçları da kamuoyuyla paylaşacaklarını,daha öncesinde de konuların çözümü noktasında en üst düzeyde gerçekleşmesini sağlanması noktasında çalışacaklarını söyledi.