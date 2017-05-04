Ateş: Kalan son üç maç için üzgünüz

ŞANLIURFA (RUHA AJANS) – TFF 1. Lig’de 31. hafta mücadelesinde ev sahibi temsilcimizŞanlıurfaspor sahasında Balıkesirspor’a 3-2 mağlup oldu. Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Şanlıurfaspor Yardımcı Antrenörü Namet Ateş, ligin kalan 3 maçı için üzgün olduklarını ifade etti.

Maç sonunda değerlendirmelerde bulunan Şanlıurfaspor Yardımcı Antrenörü Namet Ateş, gazetecilere yaptığı açıklamada, kalan son 3 maç için üzgün olduklarını belirtti. İstemedikleri bir sonuç elde ettiklerini dile getiren Ateş, geçen haftaki oynadıkları karşılaşma gibi bir oyun sergilediklerini ifade etti. Takım üzerinde büyük bir stres olduğunun altını çizen Ateş,”Bu stresi yenmek için çalışmalarımızı yönetimle hafta içerisinde yaptık. Çok yoğun bir mesai harcadık. Maalesef maç başladığı anda her şey değişiyor. O stresi yenmek için içeride tecrübeli oyuncularımızın olmasına rağmen o stres çok fazla atılamıyor. İkinci devre apayrı bir oyun vardı. Müthiş bir baskı vardı. Kadromuz bu maç için çok sınırlıydı, yapabileceğimiz bütün hamleleri yaptık. Yapabileceğiniz başka bir hamle var mıydı deseniz gerçekten yoktu. Yapılabilecek bütün hamleleri yaptık.” ifadelerine yer verdi.

BALIKESİRSPOR CEPHESİ

Balıkesirspor Teknik Direktörü Can Cangök, maçta hatalara daha az yer verdiklerini ifade etti. Cangök, ikinci yarıda Şanlıurfaspor’un varını yoğunu koyduğunu dile getirdi. Cangök, Şanlıurfaspor inşallah ligde kalır diye temenni etti.