Aman dikkat! Tefecilere bulaşmayın

ŞANLIURFA(RUHA AJANS)- Nakit darboğazında olan veya kredi kartı borcunu ödeyemeyen vatandaşlar acımasız tefecilerin ağına düşüyor. Esnafı uyaran Şanlıurfa Sivil Toplum İzleme Platformu Başkanı Faruk Akbaş, “Bir gün olurda ödememi yapayım diye tefeciye gitmeyi düşünürseniz ne olur gitmeyin” dedi.

Parasal yaşamlarını yürütmekte zorlanan Şanlıurfalı esnaf, bankalardan kredi çekerek iş yapmaya çalışıyor. Ancak, alışveriş istenen türde olmadığında kredilerin geri ödenmesinde zorlanılıyor. Bankalara olan kredi ve kredi kartı borçları arttıkça, bankalarla sorunlar yaşanıyor. Sorun, nakit para bulamama gibi bir aşamaya geldiğinde ise yasadışı faaliyet gösteren tefecilerden yardım almaya çalışılıyor. Onlara ödenen çok yüksek faizler, insanları maddi manevi bitiriyor. Alınan borca karşılık, aylık yüzde ona yakın faiz ödeyen vatandaş, elinde avucunda ne varsa tefecilere kaptırıyor.

Yolun sonu çıkış değil uçurumdur

Şanlıurfa Sivil Toplum İzleme Platformu Başkanı Faruk Akbaş’da kentte son zamanlarda artan tefecilik olaylarına karşı esnafı uyardı.Akbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bu sabahın hayrına tefecilerden uzak durun.Çok esnafımı kaybettim,sizide kaybetmek istemiyorum.o yolun sonu çıkış değil uçurumdur.Burnuma kötü kokular geliyor.Başta hal esnafım olmak üzere,tüm kardeşlerime sesleniyorum.Sulh için girdiğim tefecilik vakasından dolayı bir çoğunuzdan tecrübeliyim.İşin sonunun ne kadar vahim olacağını çok iyi biliyorum.O yüzden her zamanki çağrımı yeniliyorum.Değerli kardeşlerim bir gün olurda ödememi yapayım diye tefeciye gitmeyi düşünürsen, ne olur gitme.Çünkü sen bitmişsin,kendi, sermayeni bitirmiş,eşinin dostunun güvenini kaybetmiş ve bankalardan umudunu kesmişsin.Ama dur son adımı atma.Tefeciye gitme.Ya ailene yada bize gel bir çıkış yolu bulalım.Belki malını kaybedersin fakat şerefini belki de canını kurtarırsın.Sakın ama sakın tefeciye gitme” dedi.

Mal varlıklarına el konulacak

Öte yandan Adalet Bakanlığı’nca hazırlanan kanun tasarısı taslağıyla, tefecilik suçunu işleyenlerin, suç nedeniyle elde ettikleri belirlenen tüm mal varlıklarına el konulabilecek. Soruşturma veya kovuşturma kapsamında tefecilik suçunu işleyenlerin telefon görüşmeleri de dinlenecek. Organ veya doku ticareti ile nitelikli dolandırıcılık suçları da dinleme kapsamındaki katalog suçlar arasına dahil edilecek. Aynı kanunun 140’ıncı maddesinde yapılacak düzenlemeyle de tefecilik, organ veya doku ticareti ile nitelikli dolandırıcılık suçu şüphelileri teknik takibe alınabilecek. Böylece, söz konusu suçların işlendiğine ilişkin somut delillere dayanan kuvvetli şüphe bulunması, başka suretle delil elde edilememesi halinde, şüpheli veya sanığın kamuya açık yerlerdeki faaliyetleri, iş yeri teknik araçlarla izlenecek. Söz konusu yerlerde, ses veya görüntü kaydı alınabilecekKaynak: Adalet Bakanlığı: Tefecilerin mal varlıklarına el konulacak.