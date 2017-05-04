Akçakale’de 2 DEAŞ’lı terörist yakalandı

ŞANLIURFA (RUHA AJANS) – Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde güvenlik güçlerinin yaptığı operasyon neticesinde DEAŞ’lı 2 teröristin yakalandığı bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, Akçakale’de bir kişinin şüpheli hareketlerinden vatandaşlar, şüphelendi. Durumu Akçakale sakinlerinden öğrenen güvenlik güçleri, harekete geçti. DEAŞ’lı olduğu öğrenilen kişiyi gözaltına alan polis ekipleri, İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürdü. İsmi Fehed Türki olduğu öğrenilen kişi, terör örgütü üyeliğinden tutuklandı. Öte yandan mahallelerde yapılan çalışmalarda da bir kişi gözaltına alındı.