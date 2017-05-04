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Şanlıurfaspor yeni hocasını buldu

4 Mayıs 2017 SPOR Yorum Yap

ŞANLIURFA(RUHA AJANS)-Şanlıurfaspor, Teknik direktör Hayati Soydaş’ı takımın başına getirdi.

TFF 1. Lig takımlarından Şanlıurfaspor dün kendi sahasında oynadığı Balıkesirspor maçında 3-2’lik skorla mağlup oldu. Alınan kötü sonuçların ardından; Şanlıurfaspor kulübü, teknik direktör Ogün Temizkanoğlu ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı. Yönetim akşam saatlerinde ise, Ünal Karaman döneminde yardımcı hoca olarak görev yapan Hayati Soydaş ile anlaşma sağlandı. Soydaş’ın sabah takımda birlikte  antrenmana çıkması bekleniyor.

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