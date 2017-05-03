Çarşamba , 3 Mayıs 2017
Anasayfa / TÜM HABERLER / SPOR / Şanlıurfaspor ölüm kalım maçına çıkıyor

Şanlıurfaspor ölüm kalım maçına çıkıyor

3 Mayıs 2017 SPOR Yorum Yap

ŞANLIURFA(RUHA AJANS)- Temsilcimiz Şanlıurfaspor,bugün küme düşme mücadelesinde büyük önem taşıyacak bir maça çıkıyor.GAP Arena’da Balıkesirspor’u konuk edecek olan ceylanlar, rakibini evine eli boş göndermek istiyor.

1.Lig’de düşmeme mücadelesi veren Şanlıurfaspor, bugün kendi evinde Balıkesirspor’u ağırlayacak.Saat 17:30’da başlayacak karşılaşma özellikle Şanlıurfaspor açısından final maçı niteliğinde… Hafta boyunca çalışmalarını sürdüren Şanlıurfaspor hazırlıklarını tamamladı. Ceylanlar, Teknik Direktör Ögün Temizoğlu yönetiminde son taktikleri yaparak maç saatini beklemeye başladı..Sarı-yeşilli takımda  Batuhan Karadeniz, Berkay Değirmencioğlu ve Artun Akçalın sakatlıkları nedeniyle yarınki maçta forma giyemeyecek.

DÜDÜK ŞİMŞEK’TE OLACAK

Öte yandan Şanlıurfaspor’un maçını yönetecek hakemler belli oldu. Saat 17:30’da başlayacak olan müsabakayı Barış Şimşek yönetecek. Şimşek’in yardımcılıklarını Serdar Diyadin ve Samet Çavuş yapacak. Karşılaşmada 4. hakem olarak Ramazan Keleş görev yapacak.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Ruha Haber Ajansı
© Copyright 2017, Tüm Hakları Saklıdır