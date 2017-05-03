Şanlıurfaspor ölüm kalım maçına çıkıyor

ŞANLIURFA(RUHA AJANS)- Temsilcimiz Şanlıurfaspor,bugün küme düşme mücadelesinde büyük önem taşıyacak bir maça çıkıyor.GAP Arena’da Balıkesirspor’u konuk edecek olan ceylanlar, rakibini evine eli boş göndermek istiyor.

1.Lig’de düşmeme mücadelesi veren Şanlıurfaspor, bugün kendi evinde Balıkesirspor’u ağırlayacak.Saat 17:30’da başlayacak karşılaşma özellikle Şanlıurfaspor açısından final maçı niteliğinde… Hafta boyunca çalışmalarını sürdüren Şanlıurfaspor hazırlıklarını tamamladı. Ceylanlar, Teknik Direktör Ögün Temizoğlu yönetiminde son taktikleri yaparak maç saatini beklemeye başladı..Sarı-yeşilli takımda Batuhan Karadeniz, Berkay Değirmencioğlu ve Artun Akçalın sakatlıkları nedeniyle yarınki maçta forma giyemeyecek.

DÜDÜK ŞİMŞEK’TE OLACAK

Öte yandan Şanlıurfaspor’un maçını yönetecek hakemler belli oldu. Saat 17:30’da başlayacak olan müsabakayı Barış Şimşek yönetecek. Şimşek’in yardımcılıklarını Serdar Diyadin ve Samet Çavuş yapacak. Karşılaşmada 4. hakem olarak Ramazan Keleş görev yapacak.