Oğün Temizkanoğlu zorlu maçta takımını yalnız bırakacak

ŞANLIURFA(RUHA AJANS)- Altınordu maçında hakeme tepkisi nedeniyle PFDK’ya sevk edilen Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Ogün Temizkanoğlu,bugün oynanacak olan kritik Balıkesirspor maçında kulübede olamayacak.

Şanlıurfaspor Kulübü Teknik Sorumlusu Ogün Temizkanoğlu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi.Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamada, şöyle denildi: ‘29.04.2017 tarihinde oynanan Altınordu A.Ş.-Şanlıurfaspor TFF 1. Lig müsabakasındaki “hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca 30.04.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir‘