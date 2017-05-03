GAP’ın ürünleri İzmir’de tanıtıldı

(ŞANLIURFA – RUHAAJANS) – GAP Organik Tarım Küme Projesi, Ekoloji İzmir 2017 çatısı altında düzenlenen 8. İzmir Organik Ürünler Fuarı’nda tanıtıldı.

GAP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından uygulanmakta olan GAP Organik Tarım Küme Projesi kapsamında ve GAP TEYAP işbirliği içerisinde İzmir’de düzenlenen 8. İzmir Organik Ürünler Fuarı’na katılım sağlandı.

Kurum personeli ve proje paydaşlarının organik tarım sektöründeki gelişmeleri yakından takip etmeleri, olası işbirlikleri kurmaları ve projenin tanıtımının yapılması amacıyla fuar kapsamında açılan stant ile Bölge’de üretilen ürünler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Fuarda kurulan stant ile; Kilis, Diyarbakır, Şanlıurfa, Siirt, Adıyaman, Mardin ve Şırnak illerinde üretilmekte olan organik zeytinyağı, nar ekşisi, bal, badem, kuru üzüm, üzüm pekmezi, dut, dut pekmezi gibi organik ürünlerin tanıtımı yapıldı. GAP BKİ ile ulusal ve uluslararası kurum/kuruluşlar arasında işbirliği sağlanması adına görüşmeler gerçekleştirildi.