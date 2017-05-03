Fırıncılar’dan Urfaspor’a destek

ŞANLIURFA(RUHA AJANS)- Şanlıurfalı fırıncılar, “Şanlıurfaspor’u Destekliyorum” sloganıyla hazırlanan stickerları fırınlara yapıştırdı.

Şanlıurfaspor Kulübüne maddi kaynak sağlaması için hazırlanan ve 20 ile 50 TL arasında satılan stickerlar’a Şanlıurfa Fırıncılar Odası’ndan destek geldi.Başkan Mehmet Karaatlı, “Şanlıurfaspor’u Destekliyorum” sloganıyla hazırlanan stickerları fırınlara astı.Şehrin tek takımı olan Şanlıurfaspor’un maddi sıkıntıda olduğunu belirten Karaatlı, herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini söyledi.Fırıncılar Odası olarak stickerlar alarak külübe maddi anlamda destek olduklarını dile getiren Başkan Karaatlı,desteklerinin devam edeceğini sözlerine ekledi.