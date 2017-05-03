Görevine geri dönen Dr. Gök:Adalet yerini buldu

ŞANLIURFA(RUHA AJANS)- 2016 yılında 675 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç edilen Mehmet Akif İnan Araştırma hastanesi Doktoru Süleyman Gök, 6 aylık aranın ardından tekrar görevine geri döndü. Gök, “Adalet yerini buldu” dedi.

1 Kasım 2016 tarihinde 675 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile bazı bakanlıklar ve bağlı kuruluşlar ile bazı kamu kurumlarından toplam 10 bin 131 kişi ihraç edilmişti. KHK, uzun yıllardır Mehmet Akif İnan Araştırma hastanesinde görev yapan Dr. Süleyman Gök’ü de vurdu. İki dönem Şanlıurfa’dan CHP Milletvekili Adayı olan Dr. Gök de ihraç edilenler arasında yer aldı.

Adalet yerini buldu

Yapılan incelemelerin ardından FETO ile ilişkisi tespit edilemeyen Gök,tekrar görevine geri döndü.Hastanedeki görevine başlayan Dr. Gök, Ruha Ajans’a yaptığı açıklamada,“Birilerinin iftirası sonucu haksız yere ihraç edilmiştim. İtibar cellatları, haysiyet cellatlarından dolayı bu durum yaşandı. Fakat ben buna rağmen devletime güveniyordum, inanıyordum ve adaletin bir gün yerini bulacağını arzuluyordum. Nitekim de öyle oldu ve son kararname ile görevime döndüm. Adalet yerini buldu, yeniden ülkeme ve memleketime hizmet etmenin mutluluğunu yaşıyorum” dedi. Gök, itibar ve haysiyet cellâtlarını hukuka ve Allah’a havale ettiğini de ifade etti.