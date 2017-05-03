Akçakale’de bayraklar yüksek yerlere yerleştirildi

(ŞANLIURFA – RUHAAJANS) – Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde sınırın sıfır noktasına belediye tarafından dikilen Türk Bayrakları, son günlerde terör örgütleri tarafından dikilen flamalara karşı daha yüksek yere monte edildi.

Akçakale’nin Tel Abyad bölgesinde konuşlanan YPG’ye karşı Türk Silahlı Kuvvetleri önlemlerini ve çalışmalarını sürdürüyor. bunun Akçakale Belediyesi, Türk Bayrakları, sınırın hemen dibindeki yüksek alanlara yerleştirildi.

Akçakale Belediye Başkanı Abdulhakim Ayhan, yaptığı açıklamada,”Bayrağımızın en iyi şekilde görünecek şekilde yerini değiştirdik. İlçede diktiğimiz bayrakları yüksek yere dikmeye çalışıyoruz. Daha önce diktiğimiz bayrağımız 12 metreydi şimdi beton kulelerin üzerine diktik. Bununla birlikte 20 metre yükseklikte olacak. Bayrağımız düşmana korku veriyor. Özellikle bayraklarımızı sınıra dikiyoruz ki karşıdaki terörist ve müttefikleri bayrağımızı gördükleri zaman bayrak sevgisinin ne olduğunu anlasınlar. Bayrağımız karşı taraftan daha iyi görünüyor. Sınır hattına bayrakları dikmeye devam edeceğiz.”ifadelerine yer verdi.