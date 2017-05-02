Viranşehir saldırısının maddi bilançosu ortaya çıktı

ŞANLIURFA(RUHA AJANS)- Urfa’nın Viranşehir ilçesinde 17 Şubatta PKK’lılarca bomba yüklü araçla düzenlenen saldırının ardından yürütülen çalışmalarda 468 evde hasar tespit edildi. Komisyon, ayrıca 6 milyon 400 bin liralık hasar tespiti yaptı.

185 bin nüfuslu Viranşehir ilçesinde 17 Şubat’ta adliye ve emniyet personelinin kaldığı lojmanların bulunduğu Yenişehir Mahallesi 1650’nci sokakta, bomba yüklü bir araç, teröristlerce infilak ettirildi. İlçenin her yerinden duyulan kulakları sağır eden patlamada 2 kişi şehit oldu, 48 kişi yaralandı. Saldırının ardından kurulan komisyon ise hasar tespiti yaptı. Yürütülen çalışmalarda 468 evde hasar tespit edildi. Yapılan tespitlerde 6 milyon 400 bin liralık da hasar ortaya çıktı. Mağdur vatandaşlara ödemeler başlanırken, saldırıda zarar gören 99 araçtan 33’ü ise pert oldu. Araçlara ilişkin ödemelere kısa süre içerisinde başlanacağı belirtildi.