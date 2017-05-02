Uçuş sayısının arttırılması için kampanya başlatıldı

ŞANLIURFA (RUHA AJANS)- Göbeklitepe Turizm Acentesi Genel Müdürü ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) üyesi Vedat Anlağan, Şanlıurfa’ya yapılan uçuş sayılarının arttırılması için kampanya başlattı.

İstanbul-Şanlıurfa ve Şanlıurfa- İstanbul seferlerini yapan Onur-Air firması geçtiğimiz günlerde Şanlıurfa seferlerini iptal etme kararı aldı.1 Mayıs’tan itibaren seferlerini iptal edeceğini duyuran firma, iptal nedenini açıklamazken vatandaşlar bu karara tepki gösterdi.Onur-Air firması’nın bu kararının ardından bilet fiyatlarında artış yaşanırken, vatandaşlar Şanlıurfa’ya yapılan uçuş sayılarının arttırılmasını talep ediyor.

KAMPANYA BAŞLATILDI

Göbeklitepe Turizm Acentesi Genel Müdürü ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) üyesi Vedat Anlağan da,sosyal medyada Şanlıurfa’ya yapılan uçuş sayılarının arttırılması için kampanya başlattı.Kampanyaya destek gün geçtikçe büyüyor. Vedat Anlağan,GAP havaalanındaki uçuşların yetersiz olduğunu ve halkın çevre illere gitmek zorunda kaldığını belirterek, Şanlıurfa’ya yapılan uçuş sayıları arttırılmasını istedi.Kampanyada sonunda toplanan imzalar,www.change.org adresinde başlatılan kampanya sonunda toplanan imzalar,THY,Pegasus,Başbakanlık, Cumhurbaşkanı, Ulaştırma Bakanı, TBMM,Şanlıurfa Milletvekilleri, Şanlıurfa Valisi, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’ne gönderilecek.