Şanlıurfaspor’dan birlik ve beraberlik çağrısı

ŞANLIURFA(RUHA AJANS)-Şanlıurfaspor Kulübü,zorlu Balıkesirspor maçı önce tüm Şanlıurfalıları birlik ve beraberliğe çağırdı.

Konu ile ilgili yönetim kurulu adına bir açıklama yapan basın sözcüsü Mehmet Büyükfırat, “Asıl şimdi kenetlenme zamanıdır” dedi.Şanlıurfaspor’un içinde bulunduğu bu zor durumdan ancak bütünleşerek çıkacaklarını ifade eden Büyükfırat, tüm Şanlıurfalıları GAP Arena’ya davet etti.Şanlıurfaspor’un sezonun en önemli maçına çıkacağına vurgu yapan Büyükfırat, “Şimdi asıl Şanlıurfalıların kenetlenme vaktidir. Dargın, kırgın, küs olan herkesi kucaklama zamanıdır. Şimdi Urfalılık vaktidir. Herkesin takımlarına sahip çıkması gerekmektedir. Tüm Urfalıları Passolig gişelerine giderek kartlarını almaları ve biletlerini yükleyerek maça gelmelerini istiyoruz. Tüm Urfa’da faaliyet gösteren Basın, sivil toplum örgütleri dernekler, aklımıza gelmeyen bütün Urfalılarımızı GAP Arena stadına bekliyoruz” dedi.

Kadro dışı yok!

Basın sözcüsü Mehmet Büyükfırat, bazı yayın organlarında dile getirilen Şanlıurfaspor’da bazı oyuncuların kadro dışı bırakıldığına yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.Büyükfırat, “Teknik Direktörümüz her maç öncesi yaptığı gibi ilk 18’i belirlemiş ve diğerleride kadroda bulunmamaktadır. Bu durum kadro dışı kalmışlar anlamına gelmiyor. İlk 182in haricindeki futbolcularımız sadece bu haftalık kadroda değiller” dedi.Büyükfırat ayrıca, “Gerek sosyal medyada gerek yazılı ve görsel medyada Urfaspor ile ilgili dikkatli olmalarını rica ediyoruz. Basın mensuplarının herhangi bir bilgi almak için bizzat şahsımı her zaman arayabilirler” diye konuştu.