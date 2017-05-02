Şanlıurfa’da kamyonun çarptığı ağaç yola devrildi

ŞANLIURFA(RUHA AJANS) Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde kamyonun çarptığı ağaç yola devrildi.

Ruha Ajans’ın aldığı bilgiye göre kaza Eyyübiye ilçesinde İmam Keskin Mahallesi Eyyüp Peygamber Caddesinde meydana geldi.Caddede ilerleyen plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen kamyonet, sürücünün dikkatsizliği nedeniyle refüjdeki ağaca çarptı. Şöför kazayı yara almadan atlatırken, devrilen ağaç nedeniyle cadde bir süre trafige kapandı. Belediye ekipleri ise devrilen ağacı kaldırarak yolu trafiğe yeniden açtı.