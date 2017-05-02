Şanlıurfa’da İŞKUR kuraları 3 Mayıs’ta çekilecek

ŞANLIURFA(RUHA AJANS)- Şanlıurfa İŞKUR İl Müdürü Sait Ardan, 3 Bin 500 kişinin alınacağı kura çekiminin 3 Mayıs’ta başlayacağını ve 5 Mayıs’a kadar devam edeceğini açıkladı.

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Türkiye genelinde Toplum Yararına Çalışma Programı (TYÇP) kapsamında 50 bin işçi alımı yapacağını duyurmuştu. Şanlıurfa’da ise alımlar için rekor başvuru gerçekleşti ve binlerce kişi iş başvurusunda bulundu. Ancak, Çalışma ve İş Kurumu Genel Merkezi yapılması planlanan kura çekimini ikinci bir talimata kadar Türkiye genelinde erteledi.Şanlıurfa İŞKUR İl Müdürü Sait Ardan ise, 3 Bin 500 kişinin alınacağı kura çekiminin 3 Mayıs’ta başlayacağını ve 5 mayıs’a kadar devam edeceğini açıkladı.Toplum Yararına Projesi kapsamında 3 Bin 500 kişilik personel alımı konusunda bir ilanları olduğunu belirten Ardan, “Bununla ilgili başvurularımızı almıştık, yaklaşık 17 Bin 587 başvuru yapıldı. Bu kayıtlarımızı inceledik, 2 Mayıs ve 5 Mayıs tarihleri arasında noterden tarih alarak noter huzurunda kuralarımızı gerçekleştireceğiz. Bu kura çekimlerimiz şeffaf olacak, herkesin önünde olacak. Kuraya katılanlar gelip salondan kura sürecini takip edebilirler” dedi.

DEDİKODULARA KİMSE İNANMASIN

Kura çekimlerinin noter huzurunda yapılacağını vurgulayan Ardan, “Bununla ilgili ortaya atılan dedikodulara kimse inanmasın, kuralarımız şeffaf bir şekilde olacak. Kura çekimi sonucunda kurada ismi çıkacak 3 Bin 500 kişinin müracaatını 8 ile 12 Mayıs tarihleri arasında alacağız, bunlar 15 Mayıs itibariyle işe başlayacaklar” şeklinde konuştu.Bu arada işe alınacak 3 Bin 500 kişinin Orman Bölge Müdürlüğü, İl Müftülüğü ve belediyelerin bünyesinde 6 aylığına çalışacağı öğrenildi.