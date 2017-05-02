Şanlıurfa Aşevi’ne giysi ihtiyacı var

ŞANLIURFA(RUHA AJANS)- Şanlıurfa Gönüllü Aşevi yaklaşan Ramazan Ayında fakir fukaranın yüzünü güldürmek için hazırlıklarını sürdürüyor. Aşevi Derneği Başkanı Emin Demirkol, “Maddi durumu iyi olmayan vatandaşlara dağıtılmak üzere yazlık giysilere de ihtiyacımız var” dedi.

Şanlıurfa’da 24 yıldır maddi durumu iyi olmayan ailelere sıcak yemek, gıda ve giyim yardımında bulunan Aşevi Derneği, Ramazan Ayında da yardımlarını aralıksız olarak sürdürmek için yoğun bir hazırlık yürütüyor. Aşevi Derneği Başkanı Emin Demirkol, Ruha Ajans’a yaptığı açıklamada, her gün bin aileye yardım ettiklerini belirterek, bu yardımların Ramazan Ayında da artarak devam edeceğini aktardı.

Yardımsever vatandaşlardan et ve kuru gıda yardımı beklediklerini belirten Demirkol, “Yapılan yardımlardan dolayı herkese teşekkür ediyoruz, hayırlarını Allah kabul etsin. Bunun yanında maddi durumu iyi olmayan vatandaşlara dağıtılmak üzere yazlık giysilere de ihtiyacımız var. Şanlıurfalı hemşerilerimizden yardımlarını bekliyoruz. Ramazan Ayı da yaklaşıyor, inşallah Şanlıurfalı hemşerilerimizin desteği ile bu yılı da tamamlarız. Ramazan ayında inşallah bayramlık kıyafetlerde dağıtacağız” ifadelerini kullandı.