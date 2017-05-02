Karaköprü Belediyesi konserin maliyetini neden gizliyor ?

( ŞANLIURFA – RUHAAJANS) Bölgesel Amatör Ligde şampiyon olarak 3. lige çıkan Karaköprü Belediyespor’un şampiyonluğu kapsamında Karaköprü Belediyesi tarafından verilen konserin maliyeti kamuoyundan gizlenmesi kafalarda soru işareti bırakıyor. İddialara göre konserin maliyeti dudak uçuklatıyor.

3. lige çıkan Karaköprü Belediyespor’un şampiyonluk kutlaması Lara ve Yusuf Güney konserleriyle kutlandı. Kamuoyu, konserlerin maliyetlerini merak ediyor. İddialara göre, konserlerin maliyeti yüksek oranlar. Belediye yetkilileriyle temasa geçen basın mensupları, maliyete yönelik bilgi almak istedi. Yetkililer, maliyete yönelik bilgi vermek yerine birbirlerine topu atmayı tercih etti.

Belediye yetkililerine çağrıda bulunan vatandaşlar, yüksek konser maliyeti iddiasına yönelik açıklama yapmasını istiyor.

Kültür Müdürü Mehmet Mahmutoğlu ise daha öncede kültür işlerini yakınlarına yaptırdığı iddiaları ile kamuoyu gündemini meşgul etmişti.