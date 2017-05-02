GAP Arena’ya seferler ücretsiz olacak

ŞANLIURFA(RUHA AJANS)- Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfaspor’un yarın sahasında oynayacağı Balıkesirspor maçında taraftarı ücretsiz GAP Arena’ya taraftar götürecek.

Ligde kalma mücadelesi veren Şanlıurfaspor, yarın saat 17.30’da GAP Arena Stadyumu’nda Balıkesirspor ile çok kritik bir maça çıkacak. Taraftar desteğine ihtiyacı olan Şanlıurfaspor için Büyükşehir Belediyesinden flaş hale geldi. Büyükşehir Belediyesi, zorlu karşılaşma nedeniyle BELSAN’a ait otobüslerini 15.00’ten itibaren Toplama Merkezi 1, Toplama Merkezi 2, Eyyüp Peygamber Makamı Önü, Müze Otopark Piazza Yanı, Devteşti, 35 Metre Nar Kavşağı noktalarından GAP Arena’ya seferlerini ücretsiz yapacak.