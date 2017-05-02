Akçakale’de askeri araçlar için mevziler oluşturuldu

(ŞANLIURFA- RUHAAJANS) Suriye hattındaki gelişmelerle birlikte Akçakale ilçesinde askeri araçlar için mevziler oluşturuldu. Sınır hattında güvenlik güçleri önlemlerini artırdı.
Sınır hattında hareketli günler yaşanmaya devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) bağlı birlikler, sınır hattının hemen gerisinde iş makineleriyle askeri araçlara mevziler oluşturuyor. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındı sınır hattında, askerler devriyelerini artırdı. Duvar inşaatının büyük kısmı biterken, gözetleme kuleleri yapımı sürüyor. Geçtiğimiz günlerde Suriye’deki terör örgütlerinden Akçakale’deki Tekçe Hudut Karakolu’na havan saldırısı gerçekleştirilmişti.