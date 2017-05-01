Viranşehir’de kanala giren çocuk boğuldu

ŞANLIURFA (RUHA AJANS) – Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde Suriye uyruklu bir çocuk serinlemek için girdiği kanalda boğuldu. Su altı ekiplerinin uzun uğraşları sonucu çocuk, bulunduğu yerden çıkarıldı.

Suriye’deki iç savaştan kaçarak Viranşehir’e sığınan sığınmacılar, merkeze yakın bölgede yaşamlarını sürdürüyorlardı. Şehir merkezi ve ilçelere sığınan sığınmacılardan bir aile Viranşehir’e sığındı. Edinilen bilgiye göre, artan sıcaklara karşı Suriyeli çocuk, bölgede bulunan kanalda serinlemeye çalıştı. Arkadaşlarıyla birlikte kanala giren çocuk, bir süre sonra kanalda çırpınmaya başladı. Olay yerine su altı polisleri çağrıldı. Uzun bir çalışmanın ardından Suriyeli Muhammed, bulunduğu yerden çıkarıldı. Olay yerine gelen yakınları, sinir krizi geçirdi. Çocuğun cesedi, Adli Tıp Morguna kaldırıldı.