Urfa’da 1 Mayıs kutlanacak

ŞANLIURFA(RUHA AJANS)-1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı tüm illerde olduğu gibi Şanlıurfa’da da düzenlenecek olan mitingle kutlanacak.

Urfa Emek ve Demokrasi Platformu tarafından birlikte organize edilen kutlamalar Paşabağı miting alanı yapılacak.Saat 13.00-17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek kutlamalara Şanlıurfa HDP Milletvekilleri İbrahim Ayhan, Osman Baydemir ve Dilek Öcalan’ın da katılması bekleniyor.CHP, HDP, TMMOB, İHD ve KESK’e bağlı sendikaların destek verdiği kutlamalarda Koma Gülen Xerzan ve yerel sanatçılar konseri verecek.Şanlıurfa Emniyeti ise, miting için yoğun güvenlik önlemi aldı.