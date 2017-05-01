Şanlıurfa’da 1 Mayıs kutlamaları ilgi görmedi

ŞANLIURFA(RUHA AJANS)- Urfa’da Emek ve Demokrasi Platformu tarafından organize edilen 1 Mayıs kutlamalarında işçiler davul zurna eşliğinde halay çekti.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Haliliye ilçesinde Paşabağı Mahallesinde Emek ve Demokrasi Platformu tarafından kutlama programı düzenlendi. Ancak ‘1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’ kutlamaları ilgi görmedi. Siyasi parti ve sendika üyelerinin katıldığı programa yaklaşık 200 kişi katıldı. Programa katılanlar müzik eşliğinde eğlenirken, polis etkinlik alanında ve çevresinde yoğun güvenlik önlemi aldı.