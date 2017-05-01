İlçe sınırlarımızı artık bu balonlar koruyacak

ŞANLIURFA (RUHA AJANS) – Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Şanlıurfa’nın sınır ilçelerini gözetleme balonlarıyla koruyacak. Balonlarla korunacak olan sınırda, önemli bilgi akışı sağlanacak ve izinsiz geçişlerin önüne geçilmiş olacak.

Suruç, Akçakale ve Ceylanpınar sınırları artık daha güvenli hale getiriliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), bilgi akışı ve bölgedeki operasyonlarda kullanılmak üzere teknolojik sistemlerden en üst seviyede yararlanmaya başladı. Oluşturulacak balonlarda yüksek çözünürlüklü kameralar kayıt işlemi yapacak, bilgi ve görüntü akışı sağlayacak. İstihbarat noktasında büyük katkı sağlaması hedefleniyor. Öte yandan ilçe sınırlarındaki kaçakçılık, güvenlik zafiyetinin önüne geçilmesi amaçlanıyor.