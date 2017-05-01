HDP Milletvekili İbrahim Ayhan serbest bırakıldı

ŞANLIURFA (RUHA AJANS) -Sabah saatlerinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan HDP Urfa Milletvekili İbrahim Ayhan, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı bildirildi.
HDP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan, sabah saatlerinde Ankara’ya gitmek için geldiği Gap Havaalanı’nda, hakkında yargılandığı 2 ayrı davada yakalama kararı olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı. Ayhan, emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.
Öte yandan, İbrahim Ayhan Şubat ayında da gözaltına alınıp serbest bırakılmıştı.