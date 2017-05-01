Gönüllü Kuruluşlar Ramazan’a hazırlanıyor (VİDEO)

ŞANLIURFA (RUHA AJANS)- Şanlıurfa’da 22 yıldan bu yana ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ve giysi yardımında bulunan “Gönüllü Kuruluşlar Aşevi”, Ramazan ayında 10 bin yoksulun yemek ihtiyacını karşılayacak.

YILLAR önce birkaç gönüllü kuruluş ve hayırseverin yardımıyla yola çıkarak ihtiyaç sahiplerine gıda yardımında bulunan aşevi, Şanlıurfa’da ihtiyaç sahiplerinin umudu oldu.Yemek malzemesi ve giysi yardımlarının hayırseverlerden temin edildiği aşevinde, yardım karnesi alanlar, aşevinin sunduğu imkanlardan faydalanıyor.Günlük 15 kazanın kaynadığı aşevinde, sıraya giren ihtiyaç sahipleri, yanlarında getirdikleri sefer taslarıyla evlerine yemek götürüyor.

Hazırlıklarımızı sürüyor

“Gönüllü Kuruluşlar Aşevi”, Ramazan ayında da 10 bin yoksulun yemek ihtiyacını karşılayacak. Aşevi Sorumlusu Ali Topal, Ruha Ajans’a yaptığı açıklamada, “Aş evimizde sadece yemek değil yetim ve ihtiyaç sahibi ailelerimizin giysi ihtiyacını ve gıda ihtiyacını da gideriyoruz.Hayırseverlerimiz bugüne kadar bizi yalnız bırakmadı. Ne zaman sıkışsak yardımımıza koştular” dedi. Ramazan ayı hazırlıklarının sürdüğünü söyleyen Topal, bu hazırlıkların tamamlanabilmesi için destek beklediklerini söyledi.

Ramazan ayında 1000 kişiye yardımda bulunacaklarını belirten Topal, “Bu yardımlarımızın sürmesi için hayırsever hemşerilerimizden ve iş adamlarımızdan destek bekliyoruz” dedi.