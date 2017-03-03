ŞANLIURFA (RUHA AJANS)- “İslam’ın Evrensel Mesajı: Barış, Adalet, Özgürlük” temasıyla Şanlıurfa’da düzenlenecek olan “Uluslararası İslâm Bilgeleri Zirvesi” başladı.

Nevali Otel’de bugün başlayan zirveye Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın,Parti Şanlıurfa Milletvekilleri Ahmet Eşref Fakıbaba ve Mehmet Akyürek, AK Parti İl teşkilat üyeleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, ilçe belediye başkanları, İl Müftüsü İhsan Açık, Bosna-Hersek Reisül Uleması Dr. Hüseyin Efendi Kavazoviç, Filistin Devlet Başkanı Dini Müşaviri ve Filistin Başyargıcı Mahmut El Habbaş ile akademisyenler katıldı.

Bir ve beraber olursak galip olacaktır

Milli Eğitim Bakanı İslam Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, ”İslam dünyasının sıkıntılar içerisinde olduğunu belirterek, Elbette umut da vardı. Pişmeden, yanmadan bu sıkıntılar bitmeyecek. Sınavdan alnının akıyla çıkmanın yolu birlik ve beraberlikten geçer, mazlumun yanında olmaktan geçer. Mutlaka bir ve beraber olursak galip olacaktır. Allah nurunu tamamlayacaktır. Daha çok bir araya gelmemiz gerekiyor, İslamın evrensel mesajlarını her fırsatta dile getirmemiz gerekiyor. Bu toplantılarının sayısının artırılması gerekiyor. Allah, iki cihanda yüzlerini ak eylesin ”dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ise, ”Şanlıurfa, geçmişte birçok bilim insanına ev sahipliği yapmıştır. Birçok medeniyeti bağrında yaşatmıştır. Bugün de birçok mozaği içinde barındırıyor. Ortadoğu ülkelerindeki şiddeti kaldırmak adına bugünkü program önemli bir katkı sağlayacaktır. Şanlıurfamız peygamberlere ev sahipliği yapmış bir kadim kenttir. İslam Bilginleri Zirvesi’nin hayırlara vesile olmasını diliyorum” diye konuştu.

Tuzak kuranların tuzaklarını Allah bozar

Vali Güngör Azim Tuna da, küresel barışa katkı sağlamak istediklerini belirterek, ”Peygamberlerin ve evliyalarının ayak bastığı kentimizde sizleri ağırlamaktan duyduğumuz memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Tuzak kuranların tuzaklarını Allah bozar. 15 Temmuz da bir kez daha görülmüştür. İslam’ın temel amacının esas alındığı zirvede, hepimize düşen görev daha büyük çaba ve dikkat gerekiyor. İslamı terörle ilişkilendirmek çağımızın yeni tuzaklarındandır. Allah’ın izniyle bu tuzaklar bozulacaktır. Milli birlik ve beraberliğinin tazelendiği bu günlerde el birliğiyle sıkıntıların üstesinden gelebiliriz. Batı ülkelerinin çifte standartlıklarını her fırsatta görmekteyiz. Şanlıurfa, bir ensar şehridir. İbrahim’in milleti olduğumuzu her fırsatta göstermektedir. Biz sevgi üzerine yaratıldık. İbni Arabi’nin ifadesiyle. Valilik olarak küresel barışa, güzelliklere katkı sağlamak çalışıyoruz” dedi.

Barışın İslam dinindeki karşılığı selamdır

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Şanlıurfa’da bulunmanın mutluluk verici olduğunu belirterek şunları söyledi: ”Mübarek güzel şehirde İslamın evrensel mesajları Barışı, Adaleti ve Özgürlüğü konuşmak üzere bulunuyoruz. Dünyanın birçok ülkesinden gelen misafirleri görmenin mutluluğunu yaşıyorum. Urfa, medeniyetimizin kalbi olan bir şehirdir. Hz. İbrahim’in yadigarıdır, şehirlerin anası Mekke, Kudüsten ayrılmaz. İnananları, coğrafları birleştirmiştir Hz. İbrahim aleyhiselam Urfa’da. Ümmet, çok insanlardan oluşan topluluktur. Bir insan vardır ki bir ümmettir Hz. İbrahim. Tevhidi ve vahdeti temsil eden bir ümmet idi. Toplantının ana teması Özgürlük, Barış ve Adalettir. Bütün peygamberler mücadeleleri Adaleti, Özgürlüğü ve Barış olmuştur. İslam dini barış, özgürlük ve adalet demek o kadar zahittir. İslam beldeleri adaleti kaybetti, özgürlüğü kaybetti. Bu bizim bir eksiğimizdir. Barışın İslam dinindeki karşılığı selamdır. Selamın bir ahlakı, hukuku vardır. Sadece barıştan söz etmemiş, selamın hukukunu inşa etmiştir. Nice medeniyette selamın hukukunu inşa etmişiz. İslam ile selam, barış aynı manada kabul edilmiştir. Biz dirilerimizi sadece dirilerimize değil, ölülerimize de veririz. Hayatı sadece dünyadan ibaret olarak kabul etmeyiz. Ölenlere dahi selam veririz. İslam, barışın yollarını göstermek için gelmiştir. Barışın ilk adımı kendisiyle barışık olmasıdır. Barış, insanda başlar,ötekiyle başlar. Makamı ne olursa olsun ötekiyle barıştır. Bize ümitsizlik haramdır.”