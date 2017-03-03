ŞANLIURFA (RUHA AJANS) – Şanlıurfa’da iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada 1 ağır 8 kişi yaralandı, 15 kişi gözaltına alındı.

Ruha Ajans’ın aldığı bilgiye göre, kavga saat 14.40 sıralarında Kamberiye Mahallesin’de meydana geldi. İki grup aralarında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada, 8 kişi yaralanırken, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.Kavgada 15 kişi gözaltına alınırken, polis, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.