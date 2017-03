ŞANLIURFA-(RUHA AJANS ) Geçen hafta Büyükşehir Belediyesi tarafından Şanlıurfasprlu taraftarlara dağıtılan polarların yüksek bedelle Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’ne faturalandırıldığı Büyükşehir Belediyesi’nin binlerce lira zarara uğratıldığı iddiaları gündemdeki yerini koruyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz hafta içerisinde taraftarlara dağıtılan 2 Bin adet Polar’ın bedelinin piyasada en çok 40 Bin TL olduğu, ancak polarların temin edildiği firmanın iki katına yani 80 Bin TL gibi yüksek bedelle fatura edildiği Büyükşehir Belediyesi’nin binlerce lira zarara uğratıldığı iddiaları ile çalkalanıyor.

BAŞKAN TUĞBAY:’TÜYÜ BİTMEMİŞ YETİMİN HAKKI’

Şanlıurfaspor taraftarlar Derneği Başkanı Abdullah Tuğbay sosyal medya hesabı üzerinden sert açıklamalarda bulunarak polarlar ilgili pazartesi günü açıklamalarda bulunacağını ve sorumluların meydana çıkarılması için ilgili mercilere suç duyurusunda bulunarak şunları kaydetti:”Bu 5 para etmez kalitesiz polar’ı kim sipariş verdi Urfa’da fiyat ne kadar idi iki katına kim dışarıda yaptırdı. şimdi ayağa kalk seni yaktım.Herkes rahat olsun biz her şeyi biliyoruz pazartesi Şanlıurfa cumhuriyet savcılığına ve içişleri bakanlığına cumhurbaşkanlığına birer numune şikayet üst yazılarımızı göndereceğiz rahat olun bu durumdan sayın Nihat çiftçi başkanımızın bir yanlışı söz konusu değil anlık aldığımız istihbaratta proje dahilinde yaptırılmış gibi burada ismi geçen kulüp Başkanıdır polar yapan firmayı suçlamak yanlış olur 50 liraya da yapar 100 liraya da yapar ancak faturalardaki fiyatlar ve malın kalitesi bunlar incelenir muhatap her kimse cezasını çeker ayrıca konu ile alakalı incelemelerde bulunmak üzere müfettiş tayini için girişimlerimiz olacak.Tüyü bitmemiş yetimin hakkı yerde kalmaz”

ESNAF NE DİYOR

Spor malzemeleri satıcısı Müslüm Beyoğlu ise Polar ile ilgili şunları kaydetti:Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi’nin sadece polar ile ilgili değil,şimdiye kadar yapılan tüm ihalelerin tekliflerini bir incelesin bu ihaleler hangi firmalara verilmiş bunlara bir baksın.Bazen formalite teklif mektupları benden de alınıyor.Artık bu teklifleri vermiyorum.Çünkü ihale ve tekliflerin şeffaf olmadığı kanaatine verdim.Başkan Çiftçi bunları bir incelesin her şeyi görür.Hangi teklifin kimlere verildiğine baksın.Polar ile ilgili iddialar da yukarıda bahsettiğim olayların bir parçası piyasada bu polarlar taş çatlasın 20 TL’dir ancak bende sizden öğrendim bu polarların her birinin 40 TL’ye fatura edildiğini eğer bu doğruysa Büyükşehir Belediyesi çok zarara uğratılmıştır.Yani en çok 20 liraya olan Polarlar 40 TL’ye alınmış ve 2 katına fatura edilmişse burada büyük bir vurgun söz konusudur’’

KÜLTÜR VE SOSYAL DAİRE BAŞKANI EKREM AYAZ ‘’HER ŞEYİMİZ ŞEFAFF’’

Görüşüne başvurduğumuz Kültür ve Sosyal Daire Başkanı Ekrem Ayaz ise:’’Biz Şanlıurfaspor taraftarlarına 2 Bin adet polar aldık.Ödediğimiz ücret ise 80 Bin TL’dir.Teklif mektupları ve ihalelerimizde şefafflığa dikkat ediyoruz. Yapılanların yasaya uygun olduğunu ilgili birimlerin buna özen gösterdiğini neyi nerede nasıl aldığımız belli.Kimlere ne kadar ödediğimiz bellidir.Bir gazeteci olarak size alım yaptığımız firmayı söyledim.Kesilen faturanın meblağını da söyledim.Gidip araştırabilirsiniz.’’ Dedi.

Öte yandan kamuoyu ucuza temin edildiği ve yüksek bedelle Büyükşehir Belediyesi’ne faturalandırıldığı iddiasıyla çalkalanırken, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi’nin bu konuda açıklama yapıp yapmayacağı ise merak ediliyor.