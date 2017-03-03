ŞANLIURFA (RUHA AJANS) – Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’ne ait araçların kural tanımaz kullanımı devam ediyor.Son örnek Büyükşehir’e ait 4 aracın vatandaşların kullandığı kaldırıma park edilmesi oldu.

Ruha Ajans haber merkezine gelen ihbarlar üzerine sık sık gündeme taşıdığımız konuya son örnek Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’ne ait araçların kaldırımlara park edilmesi oldu. Kentte kangren haline gelen otomobillerin kaldırımları işgaline bir yenisi de daha ekleyen Büyükşehir Belediyesi’ne vatandaşlar tepki gösterdi.

Büyükşehir yanlış örnek oluyor

Vatandaşlar, “Kaldırımlar tamamen park eden araçlar tarafından işgal edildiğinden yola inmek zorunda kalıyoruz. Yola inmek zorunda kaldığımızda da seyir halinde olan araçlarla burun buruna geliyoruz. Bizim veya çocuklarımızın başına bir şey gelse bunun hesabını kim verecek. Kaldırım işgaline ceza yazması gereken Büyükşehir Belediyesi’nin örnek olacak yanlış davranışlar sergilemesini anlamakta güçlük çekiyoruz.Park yeri varken belediye ait araçların kaldırıma park edilmesi son derece yanlış” ifadelerini kullandı.

‘Araçlar, yaya kaldırımına park edemez’

İnsan Hakları Derneği Çevre Komisyonu’nca hazırlanan Yaya Hakları Bildirgesi’nde de kaldırımların sadece yayalara ait olduğu belirtiliyor.Bildirge’de şöyle deniliyor:

-Yaya kaldırımları yayalarındır.

-Bütün yerleşim alanlarında yaya kaldırımlarının yapımı zorunludur.

-Araçlar, yaya kaldırımına park edemez.

-Kaldırımlar üzerindeki bütün fiziki ve toplumsal engeller, serbest yürüyüşü aksatmayacak biçimde düzenlenir.

-Kent merkezi yaya bölgelerinindir. Toplu taşım dışındaki araçlar, merkeze girmekten özenle kaçınır.

-Yaya bölgeleri, her türlü motorlu araçtan, kesinlikle arındırılır