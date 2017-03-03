ŞANLIURFA (RUHA AJANS)- Demokrat Parti Şanlıurfa İl 2. Başkanı Mustafa Polat, “Biz 1946’da nasıl tek adamlığa karşı çıktıysak, 16 Nisan’da yapılacak olan referandumda da hayır diyeceğiz” dedi.

Demokrat Parti 2. Başkanı Mustafa Polat,Ruha Ajans’a gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.21 Şubat’ta İl Kongrelerini gerçekleştirdiklerini belirten Polat, “Kongrede tekrar eski Başkanımız Ömer Faruk Dağ’ seçtik.Genel Merkez Kongresini de 26 Şubatta Ankara’da yaptık.2007’den bu yana ilk kez bu kadar heyecanlı bir kongre gerçekleştirildi” dedi.

AK Parti’nin tek alternatifi Demokrat Parti’dir

Türkiye’deki siyasi istikrarsızlığın Demokrat Parti’nin önünü açtığını ifade eden 2. Başkanı Mustafa Polat, “Çünkü AK Parti’nin tek alternatifi Demokrat Parti’dir.Mecliste bulunan diğer siyasi partilerin durumları ortada.Demokrat Parti Türkiye’nin ulu çınarıdır, demokrasinin sesidir.Biz 1946’da nasıl tek adamlığa karşı çıktıysak, 16 Nisan’da yapılacak olan referandumda da hayır diyeceğiz” ifadelerini kullandı.