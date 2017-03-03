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Minik öğrenciler’den örnek davranış (VİDEO)

ŞANLIURFA (RUHA AJANS)-  Final Okulları 1.sınıf öğrencileri,Şanlıurfa Barosu tarafından oluşturulan Çocuk Kumbarası’na giysi ve oyuncak yardımında bulundu.Toplanan yardımlar daha sonra ihtiyaç sahibi çocuklara dağıtılacak.

Şanlıurfa Barosu Çocuk Hakları Komisyonu tarafından ihtiyaç sahibi çocuklar için Çocuk Kumbarası oluşturuldu. Final Okulları 1.sınıf öğrencileri de, bugün Şanlıurfa Borosu’nu ziyaret ederek ‘Çocuk Kumbarası’na giysi ve oyuncak yardımında bulundu.Baro Yönetim Kurulu Üyesi Av. Çiğdem Kendirci, gazetecilere yaptığı açıklamada, baro bünyesinde ‘Çocuk Kumbarası’nı oluşturduklarını belirtti.

Destek bekliyoruz

Kendirci, “Hem sivil toplum kuruluşlarından hem de Şanlıurfalı vatandaşlarımızdan kumbaramıza her türlü desteği bekliyoruz.Çocuk olmak en büyük haktır.Bu hakkı bütün çocukların yaşamasını istiyoruz.Bugün Final Okulları öğrencileri kumbaramızı destek vermek için geldiler” diye konuştu.  Final Okulları sınıf öğretmeni Aycan Nimetoğlu ise, “Şanlıurfa Barosu’na bize bu imkanı verdiğinden dolayı teşekkür ediyorum.Biz 1.sınıf öğrencileri olarak bu “Çocuk Kumbarası kampanyasına destek verdik.Bütün Şanlıurfa halkından da aynı duyarlılığı bekliyoruz” dedi.

 

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