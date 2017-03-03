ŞANLIURFA (RUHA AJANS) – FETÖ soruşturması kapsamında görevinden alınan Eyyübiye Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı eski Müdürü Mehmet Hamcan görevine geri döndü.

Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında görevinden alınan ve gözaltına alına alınan Eyyübiye Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı eski Müdürü Mehmet Hamcan, yaklaşık 6 ay sonra görevine tekrar başladı.Hamcan yapılan soruşturma sonrası örgüt ile bağlantısının olmadığının anlaşılması üzerine tekrar görevine geri döndü.