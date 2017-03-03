Skip to content
Posted by urfaruhaajans TÜM HABERLER

Hamcan, tekrar eski görevine döndü

ŞANLIURFA (RUHA AJANS) – FETÖ soruşturması kapsamında görevinden alınan Eyyübiye Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı eski Müdürü Mehmet Hamcan görevine geri döndü.

Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında görevinden alınan ve gözaltına alına alınan Eyyübiye Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı eski Müdürü Mehmet Hamcan, yaklaşık 6 ay sonra görevine tekrar başladı.Hamcan yapılan soruşturma sonrası örgüt ile bağlantısının olmadığının anlaşılması üzerine tekrar görevine geri döndü.

EYYÜBİYE İLÇE SOSYAL DAYANIŞMA VE YARDIMLAŞMA VAKFI MÜDÜRÜ MEHMET HAMCAN, ŞANLIURFA’DA DEVAM EDEN FETÖ/PDY TERÖR ÖRGÜTÜ SORUŞTURMASI KAPSAMINDA GÖZALTINA ALINMIŞTI. İFADESİNİN ARDINDAN ADLİ MAKAMLARA SEVK EDİLEN MEHMET HAMCAN, ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE ADLİ KONTROL KARARIYLA SERBEST BIRAKILDI. (İHA/ŞANLIURFA-İHA)

 

Kategoriler

TÜM HABERLER

urfaruhaajans Tümünü göster

Bir Yanıt Bırakın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

Gravatar
WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Vazgeç

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: