ŞANLIURFA (RUHA AJANS) – Lig’de sıkıntılı günler geçiren Şanlıurfaspor, bu akşam GAP Arena’da Adana Demirspor’u ağırlayacak.İki takım içinde son derece önemli olan maçta 90 dakika nefesleri kesecek.

TFF 1.Lig’de 23. hafta heyecanı Şanlıurfaspor – Adana Demirspor maçıyla başlıyor. Saat 18.30 da başlayacak olan karşılaşma iki takım için tam bir final niteliğinde… Son haftalarda aldığı kötü sonuçlarla taraftarlarını üzen ceylanlar rakibini mağlup ederek taraftarlarını sevindirmek istiyor.

Hazırlıklar tamamlandı

TFF 1. Ligin 23. haftasında Adana Demirspor’u konuk edecek olan Şanlıurfaspor hazırlıklarını tamamladı.GAP Vadisi Şanlıurfaspor tesislerinde yaptığı son antrenman ile maçın hazırlıklarını tamamlayan sarı yeşilli ekipte sakatlığı bulunan Hüseyin Kala bugün düz koşu yaptı.Düz koşu ile başlayan antrenman dar alanda paslaşma ve yarı alanda çift kale maçtan sonra şut çalışması ile sona erdi.

Ceylanlarda 3 eksik

GAP Arena stadında saat 18:30’da Adana Demirspor ile karşılaşacak Şanlıurfaspor’da sakat Hüseyin Kala, lisansı çıkmayan Emanuel Banahene ve kart cezalısı İzzet Yıldırım karşılaşmada forma giyemeyecek.

25 rendevuya cıkıyor

Şanlıurfaspor, bu akşam konuk edeceği Adana Demirspor ile 25. randevuya çıkıyor. 33 yıllık rekabette Adana Demirspor’un rakibine üstünlüğü bulunuyor. 2 Eylül 1984 tarihinde 2. Lig’de 1-1’lik sonuçla tamamlanan karşılaşma ile başlayan 33 yıllık rekabette, bugüne dek yapılan 24 maçın 11’ini Adana Demirspor, 5’ini de Şanlıurfaspor kazandı. 8 Maçta ise eşitlik bozulmadı. Geride kalan bu maçlarda Adana Demirspor 42 defa rakip fileleri havalandırırken, Urfaspor buna 32 golle karşılık verdi. Ligin ilk yarısında Adana’da oynanan karşılaşma da golsüz eşitlikle sona ermişti. Zorlu karşılaşma öncesinde TFF 1. Lig’de Şanlıurfaspor 23 puanla 12., Adana Demirspor ise 26 puanla 11. Sırada yer alıyor.

Düdük Gençerler’de olacak

GAP Arena stadında oynanacak Şanlıurfaspor-Adana Demirspor karşılaşmasını Koray Gençerler yönetecek.Gençerler’in yardımcılıklarını Cumhur Altay ve Ahmet Ayaz yapacak. Karşılaşmada 4. hakem olarak ise Eser Birinci görev yapacak.