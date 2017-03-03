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Diyanet İşleri Başkanı Urfa’da

ŞANLIURFA RUHA AJANS) – Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, ‘Sabah Namazı Buluşmaları’nda Şanlıurfa Dergah Camiinde vatandaşlarla bir araya geldi.
İslam Bilginleri konferansı öncesi Şanlıurfa’ya gelen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr Mehmet Görmez bu sabah Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna , İl Müftüsü İhsan Açık ile birlikte Dergah camisine geldi. Dergah camisinde sabah namazını cami cemaatine kıldıran Diyanet İşleri Başkanı Görmez daha sonra cami cemaatinin tebriklerini kabul etti.

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