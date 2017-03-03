ŞANLIURFA-(RUHA AJANS ) Ruhaajans tarafından kamuoyunun gündemine taşınan ‘Şanlıurfa Büyükşehir’e Polar Kazığı’ başlıklı habere yönelik Büyükşehir Belediyesi’nden yanıt geldi. Belediye, yapılan açıklamaların gerçekliği yansıtmadığını savunurken polarlara kesilen faturaların kamuoyuyla paylaşılmaması kafalarda soru işareti bıraktı.

Geçen hafta Büyükşehir Belediyesi tarafından Şanlıurfasporlu taraftarlara dağıtılan polarların yüksek bedelle faturalandırıldığı ve Büyükşehir Belediyesi’nin binlerce lira zarara uğratıldığı iddialar gündemdeki yerini koruyor.

YİNE ZARAR YİNE VURGUN

Dağıtılan 2 bin poların piyasa bedelinin en çok 40 bin lira olduğu öğrenilirken temin edilen firma tarafından 80 bin liralık yüksek bedelle fatura edildiği belirtildi, Büyükşehir Belediyesi’nin binlerce liralık zarara uğratıldığı iddiaları ile çalkalanıyor.

BELEDİYE: 80 BİN LİRALIK BİR ÖDEME GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Belediye yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Şanlıurfaspor taraftarlarına 2 bin poların alındığı, ücret olarak da 80 bin liralık bir ödemenin gerçekleştirildiği belirtildi.