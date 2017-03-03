ŞANLIURFA (RUHA AJANS)-Bir dizi temaslarda bulunmak üzere kente gelen Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, AK Parti Şanlıurfa İl Teşkilatını ziyaret etti.

Saat 08:20 uçağıyla Şanlıurfa’ya gelen Bakan Yılmaz’ı havaalanında AK Parti İl Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, Mehmet Akyürek,Mehmet Ali Cevheri,Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol karşıladı.Bakan Yılmaz, daha sonra AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.Teşkilat yönetimi tarafından karşılanan Bakan Yılmaz, burada bir toplantı yaptı.