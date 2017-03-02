ŞANLIURFA (RUHA AJANS) – Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Uluköy Yenice Mezrasında vatandaşlar AK Parti’li vekillere tepkili. Yenice Mezrası sakinleri, 5 yıldır bozuk olan yolları için milletvekillerinin söz verdiğini ancak sözlerin yerine getirilmediğini dile getirdi.

Şanlıurfa’nın Eyyübiye İlçesine bağlı Uluköy Yenice Mezrasının yolu bakımsızlıktan adeta köstebek yuvasına döndü.Köstebek yuvasına dönen yollar kazalara ise adeta davetiye çıkarıyor. Yağan yağmurların etkisiyle açılan çukurlar sürücülere zor anlar yaşatırken araçlarda maddi hasarlara neden oluyor.Yolun yetkililer tarafından ne zaman yapılacağı ise merakla bekleniyor.

Vatandaşlar tepkili

Yolların bir türlü yapılmamasında dolayı Uluköy Yenice Mezrası sakinleri AK Parti’li vekillere tepkili. Mahalle sakinleri, 5 yıldır bozuk olan yolları için milletvekillerinin söz verdiğini ancak sözlerin yerine getirilmediğini dile getirdi. Yenice Sakinlerinden Mehmet Bulut,Ruha Ajans’a yaptığı açıklamada, “Şanlıurfa’nın toplam da 12 tane milletvekili var. HDP vekilleri çıkarırsak Geriye 9 Ak Partili vekil. Ancak memlekete hizmet yapan yok. Milletvekili Halil Özcan 5 Yıldır kışın çamur deryası, yazın toz toprak çilesi çektiğimiz 4 km yolu yapacağım deyip söz verip not alıyor.Ancak ortada hiçbir icraat yok” dedi.