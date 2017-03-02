Skip to content
Posted by urfaruhaajans TÜM HABERLER

Vatandaşlar sokağa döküldü

ŞANLIURFA (RUHA AJANS) – Şanlıurfa’da meydana gelen 5,5 büyüklüğünde deprem büyük panik yarattı. Sarsıntıdan korkan vatandaşlar sokağa döküldü.

Adıyaman ‘da yerin 10 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Batmanda da şiddetli şekilde hissedildi. Sarsıntıdan korkan vatandaşlar sokağa döküldü.Sarsıntıyı çok şiddetli hissettiklerini dile getiren vatandaşlar, “Sarsıntı çok korkuttu. Evlerimize girmeye korkuyoruz” diye konuştular.Artçı sarsıntıların yaşandığı bölgede tedirginlik sürüyor.

0e0d2d1d-0174-4fdf-ad6f-e34c73432b4a

Kategoriler

TÜM HABERLER

urfaruhaajans Tümünü göster

Bir Yanıt Bırakın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

Gravatar
WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Vazgeç

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: