ŞANLIURFA (RUHA AJANS) – Şanlıurfa’da meydana gelen 5,5 büyüklüğünde deprem büyük panik yarattı. Sarsıntıdan korkan vatandaşlar sokağa döküldü.

Adıyaman ‘da yerin 10 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Batmanda da şiddetli şekilde hissedildi. Sarsıntıdan korkan vatandaşlar sokağa döküldü.Sarsıntıyı çok şiddetli hissettiklerini dile getiren vatandaşlar, “Sarsıntı çok korkuttu. Evlerimize girmeye korkuyoruz” diye konuştular.Artçı sarsıntıların yaşandığı bölgede tedirginlik sürüyor.